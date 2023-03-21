Журналисты «КП»-Иркутск заняли третье место в Международном кубке Press-Fish-2023

В Монголии в шестой раз состоялся Международный кубок Хубсугула по подледному лову рыбы среди журналистов Press-Fish-2023. Его участниками традиционно стали журналисты из Иркутской области. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Иркутск, сотрудники которой заняли в турнире призовое место.

Стоит отметить, что соревнование было организовано впервые за три года. Причиной этому стала пандемия коронавируса и запрет на общественные мероприятия.

Во время Кубка Press-Fish участники испытывают свои навыки в подледной рыбалке. Победителем станет тот, кто за определенное время принесет наибольший улов. В этом году команда «КП»-Иркутск, в составе которой директор иркутского филиала АО «Ид «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб, руководитель проекта радио «Комсомольская правда» в Иркутске Наталья Кравченко и замруководителя проекта радио «КП» в Иркутске Евгения Дмитриева, завоевала «бронзу», обойдя большую часть соперников.

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