Житель Иркутской области лишился свободы за ограбление пенсионерки Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутской области суд приговорил мужчину к лишению свободы за ограбление пенсионерки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

-Мужчина проник в квартиру пенсионерки через окно, а после похитил более 8 тысяч рублей, - говорят в полиции.

Женщина обратилась в полицию в октябре 2022 года. К ней в квартиру на первом этаже залез неизвестный. Он применил насилие в отношении женщины, украл деньги, выпрыгнул в окно и скрылся.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установили личность и задержали мужчину. Им оказался ранее судимый, 34-летний житель Иркутска, который в содеянном сознался.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что до 2 лет колонии грозит жителю Иркутской области за отстрел сибирской косули. Также стало известно, что двух браконьеров со 120-метровой сетью и выловленным омулем задержали на Байкале.

Помимо этого, сообщается, что «Иркутскэнергосбыт» рекомендует руководителям социальных организаций обращать внимание на объемы потребления электроэнергии из-за активности серых майнеров.