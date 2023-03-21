Стало известно, повысят ли тарифы электроэнергии в Иркутской области в 2023 году

Стало известно, повысят ли повышение тарифов электроэнергии в Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Многих жителей волнует вопрос, стоит ли ждать повышения тарифов на электроэнергию в ближайшее время. Спешим вас успокоить: пока по этому вопросу можно не переживать.

-Последний раз индексация тарифов была проведена в декабре 2022 года, то есть заранее. Это означает, что привычной всем индексации с 1 июля 2023 года ждать не стоит, - говорят власти.

Власти также обращают внимание на то, что цены на электричество в Иркутске и области остаются стабильно низкими. Например, после индексации в декабре стоимость 1 киловатта электроэнергии для городского населения составила 1,42 рубля.

Когда же ждать следующего повышения? Оно, конечно, неизбежно произойдет, но только с 1 июля 2024 года, говорят в правительстве Иркутской области.

Ранее "КП-Иркутск" поясняла, что тарифы на электричество могут отличаться в зависимости от счетчика.