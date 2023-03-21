В Иркутской области прошло награждение лучших сельских учреждений культуры и их работников Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области прошло награждение победителей областного конкурса по выявлению лучших учреждений культуры и их работников в селах. Об этом сообщает пресс-служба региона.

-Сегодня мы чествуем людей творческих профессий. Тех, кто привносит в нашу жизнь красоту, обогащает её духовно и эстетически. Сохранение и преумножение культурного наследия России является приоритетной государственной задачей. Очень важно воспитывать у молодежи любовь и уважение к родной культуре, создавать условия для равного доступа граждан к её богатствам, - говорит губернатор региона Игорь Кобзев.

В конкурсе принимали участие 18 муниципальных районов Иркутской области. Всего в нём приняли участие 45 работников и 42 учреждения: библиотеки, культурно-досуговые организации, музеи. Лучшими признали .18 учреждений, они получат поощрение в размере 100 тысяч рублей.