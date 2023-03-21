В Иркутске 26 марта состоится фестиваль-конкурс татарского искусства «Ангара таннары» Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Фестиваль-конкурс татарского искусства «Ангара таннары» пройдет в Иркутске 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-Среди участников коллективы трех возрастных категорий: младшая – до 10 лет, средняя – от 10 до 18 лет, старшая – от 18 лет, - говорят в администрации.

Уточняется, что победителей выделят в номинациях: вокал, ансамбли, художественное слово, хореография, инструментальное исполнительство. Далее участники отправятся в Новосибирск.

Как говорят в пресс-службе, мероприятие проводится при поддержке правительства региона, администрации Иркутска и Центра культуры коренных народов Прибайкалья.

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