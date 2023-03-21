Повестку мартовской сессии ЗС Иркутской области обсудил Александр Ведерников с руководителями фракций

Игорь Кобзев и Александр Ведерников обсудили повестку мартовской сессии с руководителями фракций ЗС.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников и губернатор региона Игорь Кобзев обсудили вопросы, которые будут рассмотрены на предстоящей сессии. Участие в совещании приняли руководители фракций политических партий в ЗС.

Александр Ведерников рассказал, что на сессии депутаты областного парламента рассмотрят законы, которые направлены на поддержку жителей. Это индексация 27 видов выплат, которую планируется проводить с 1 апреля ежегодно. Будет учитываться индекс роста потребительских цен за предыдущий год.

По инициативе парламентариев также подготовлен законопроект, касающийся социальной поддержки медицинских работников. Он поможет привлечь кадры в амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и другие учреждения.

- Важно, чтобы эти законопроекты были проработаны и приняты, что позволит выполнять социальные обязательства перед жителями Приангарья и помогать решать проблемы в территориях, – сказал председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.