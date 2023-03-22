Рассказываем, какая погода будет в Иркутске 22 марта 2023 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Зима не хочет покидать регион. По данным местного гидрометцентра, погода в Иркутске 22 марта приготовила для нас ветер, облачность и похолодание до -20.

Погода в Иркутске 22 марта 2023

Жителям региона пока рано убирать теплые вещи. Погода в Иркутске 22 марта снова “обрадует” ветром и низкими температурами.

- Ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, температура ночью -18…-20, днем -7…-9, - сообщают синоптики.

По области потепления в ближайшие сутки также не ожидается. Что обещают синоптики?

- Переменная облачность, местами слабый снег, ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура ночью -21…-26, при прояснении -31…-36, в Иркутском, Шелеховском районах -18…-23, днем -4…-9, при облачной погоде -12…-17, - передает гидрометцентр Иркутска.

Автолюбителям важно соблюдать осторожность, на дорогах наблюдается снежный накат и гололед.