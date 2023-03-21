17-летний парень пытался скрыться от сотрудников ДПС на автомобиле в Ангарске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На прошедших выходных сотрудники ДПС задержали 17-летнего нарушителя, который пытался скрыться от погони на автомобиле. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские заметили автомобиль "Тойота Марк 2" и подали сигнал об остановке транспортного средства. Однако законное требование сотрудников полиции водитель не выполнил и, увеличив скорость, попытался скрыться, - информирует МВД Иркутской области.

После погони по улицам Одинска все же удалось задержать нарушителя. Им оказался 17-летний пьяный подросток. На место вызвали родителей юного гонщика. Он признался, что выпил незадолго до того, как сел за руль. Проходить тест на алкоголь юноша отказался.

К счастью, в ходе ночной погони никто не пострадал. Но разбирательство по этой ситуации пока не окончено. Родителям тоже предстоит проверка.

- Сотрудники дадут правовую оценку действиям матери за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка, - добавили в полиции.