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НовостиОбщество21 марта 2023 11:59

Завершились поиски людей, застрявших на льду Байкала

Спустя 12 часов спасли трех застрявших людей на Байкале
Елена СИНИЦА
Завершились поиски людей, застрявших на льду Байкала

Завершились поиски людей, застрявших на льду Байкала

Фото: Яна ЛИСИНА

Спасатели МЧС России нашли всех троих человек, которые ранее просили о помощи на льду Байкала. Поисковые работы продолжались более 12 часов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-По данным спасателей, водитель был в автомобиле, а два пассажира - вблизи берега. У всех из них состояние оценивается как удовлетворительное, - говорят в МЧС.

Напомним, что изначально трое жителей выехали днем из поселка Большое Голоустное в сторону бухты Песчаная. Как итог, они потерялись из-за плохих погодных условий, пишут в МЧС. Топливо в автомобиле закончилось.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что 17-летний парень пытался скрыться от сотрудников ДПС на автомобиле в Ангарске. Также стало известно, что пьяного подростка поймали за рулем автомобиля Toyota Mark II в Ангарске.