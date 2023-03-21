Завершились поиски людей, застрявших на льду Байкала Фото: Яна ЛИСИНА

Спасатели МЧС России нашли всех троих человек, которые ранее просили о помощи на льду Байкала. Поисковые работы продолжались более 12 часов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-По данным спасателей, водитель был в автомобиле, а два пассажира - вблизи берега. У всех из них состояние оценивается как удовлетворительное, - говорят в МЧС.

Напомним, что изначально трое жителей выехали днем из поселка Большое Голоустное в сторону бухты Песчаная. Как итог, они потерялись из-за плохих погодных условий, пишут в МЧС. Топливо в автомобиле закончилось.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что 17-летний парень пытался скрыться от сотрудников ДПС на автомобиле в Ангарске. Также стало известно, что пьяного подростка поймали за рулем автомобиля Toyota Mark II в Ангарске.