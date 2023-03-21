Рассказываем, где отключат свет. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

22 марта в некоторых домах города Иркутска будет ограничено электроснабжение для проведения плановых работ на электрических сетях. На сайте Иркутской энергосбытовой компании сообщается, что отключение света в Иркутске 22 марта будет наблюдаться в Правобережном, Октябрьском, Свердловском и Ленинском районах.

Отключение света в Иркутске 22 марта: адреса, сроки

С 7.00 утра отключение света в Иркутске 22 марта в Правобережном районе произойдет на улицах 5-й Армии, Гагарина, Горького и Свердлова. С 9.00 до 13.00 часов перебои со светом ожидаются на улицах Баргузинская, Баррикад, Мальтинская, Напольная, Парниковая, Сарафановская, Усольская, Ленская, Лесная, Рабочего Штаба.

В Октябрьском районе отключение света 22 марта произойдет на улицах Байкальская и Подгорная, период отключения - с 9.00 до 13.00 часов.

В Свердловском районе свет отключат на улицах Терешковой с 00.00 до 01.00, и на Алмазной с 11.00 до 15.00.

Отключение света в Иркутске 22 марта ожидается и в Ленинском районе. Электричество отключат на улицах Волгоградская, Марии Ульяновой, Маршала Говорова, Мира, Панфилова, Трактовой и Шпачека. Время отключения запланировано с 09.00 до 17.00.

- В плане работ возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании, - сообщается в группе “Свет 38” в соцсетях.

Фото: "Свет38".

Фото: "Свет38".