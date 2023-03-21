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НовостиОбщество21 марта 2023 13:38

Рядом со Старым Акульшетом закрыли ледовую переправу

Чтобы предотвратить несчастные случаи, на переправе перекрыли съезды
Елена СИНИЦА
Рядом со Старым Акульшетом закрыли ледовую переправу

Рядом со Старым Акульшетом закрыли ледовую переправу

Фото: Яна ЛИСИНА

Приходит постепенно весна, вместе с ней и закрываются ледовые переправы. Так, оказалась закрыта ледовая переправа вблизи Старого Акульшета. Об этом сообщает "Тайшет24".

-Чтобы предотвратить несчастные случаи, на переправе перекрыли съезды, - поясняют в ГУ МЧС России по региону.

Кроме этого, спасатели устанавливают дополнительные знаки и информационные аншлаги. Госавтоинспекция также напоминает о том, что выезд на лёд вне ледовых переправ опасен для жизни.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что завершились поиски людей, застрявших на льду Байкала. На это потребовалось 12 часов. Помимо этого, известно, что 24 участка дорог к социальным объектам отремонтируют в Иркутской области.

Помимо этого, мы писали, что летевший из Братска в Ленск самолет не смог сесть из-за закрытого аэродрома. Транспортная прокуратура начала проверку.