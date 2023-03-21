Рядом со Старым Акульшетом закрыли ледовую переправу Фото: Яна ЛИСИНА

Приходит постепенно весна, вместе с ней и закрываются ледовые переправы. Так, оказалась закрыта ледовая переправа вблизи Старого Акульшета. Об этом сообщает "Тайшет24".

-Чтобы предотвратить несчастные случаи, на переправе перекрыли съезды, - поясняют в ГУ МЧС России по региону.

Кроме этого, спасатели устанавливают дополнительные знаки и информационные аншлаги. Госавтоинспекция также напоминает о том, что выезд на лёд вне ледовых переправ опасен для жизни.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что завершились поиски людей, застрявших на льду Байкала. На это потребовалось 12 часов. Помимо этого, известно, что 24 участка дорог к социальным объектам отремонтируют в Иркутской области.

Помимо этого, мы писали, что летевший из Братска в Ленск самолет не смог сесть из-за закрытого аэродрома. Транспортная прокуратура начала проверку.