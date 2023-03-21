Свыше 17 тысяч жителей Иркутской области заболели ОРВИ за неделю Фото: Мария ЛЕНЦ

За прошедшую неделю в Иркутской области ОРВИ заболели 17 886 человек. В их числе 11 355 детей. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Иркутской области.

-Тем не менее этот показатель на 34,2% ниже эпидемического порога. Грипп подтвердился у 59 человек, - говорят в ведомстве.

Как рассказали в Роспотребнадзоре региона, чаще всего циркулируют вирусы гриппа А (H1N1)-2009, гриппа В, аденовирусов и других респираторных вирусов.

Что же делать, чтобы не заболеть? Стоит носить маски в общественных местах - в том числе в торговых центрах и общественном транспорте. Также важно мыть руки и пользоваться антисептиком, проводить влажную уборку и вовремя проветривать помещения.

Также в ведомстве отмечают, что не стоит заниматься самолечением, нужно при первых признаках болезни обратиться за квалифицированной помощью.