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НовостиОбщество22 марта 2023 1:51

Девять тонн мороженого экспортировали из Иркутской области в Монголию

Также в соседнее государство увезли больше 5 миллионов куриных яиц
Мария КНЯЗЕВА
Девять тонн мороженого экспортировали из Иркутской области в Монголию

Девять тонн мороженого экспортировали из Иркутской области в Монголию

Фото: Александр ГЛУЗ

Иркутская область продолжает экспортировать свою продукцию в соседние государства. Так, с 1 по 18 марта из Приангарья в Монголию вывезли девять тонн мороженого и 5.4 миллионов куриных яиц. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

- Государственными инспекторами отдела ветеринарного надзора на госгранице РФ и транспорте проконтролировано на экспорт в Монголию автотранспортом 52 парии подконтрольных грузов, - говорят специалисты, в том числе 32 партии яиц и одна партия мороженого.

Кроме того, ведомство контролирует и внутрироссийские перевозки. В регион поступило 12 партий кормов и добавок для животных – это 286 тонн данной продукции. Приехали он из Владимирской и Новосибирской области. Нарушения при отправке грузов и их получении выявлено не было.

Напомним, ранее стало известно, что за неделю в регионе ОРВИ заболели свыше 17 тысяч человек - подробности.