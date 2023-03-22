Дорожная служба Иркутской области начала производить вахтовые вагоны-бытовки
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Дорожная служба Иркутской области организовала собственного производство вахтовых вагонов-бытовок и конвейеров для дробильно-сортировочных комплексов. Все это необходимо для нужд предприятия. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.
- Собственное производство в два раза дешевле покупки, - говорят специалисты. – А бытовки нужны нам для проведения работ вдали от населенных пунктов, где могут трудиться до 40-50 рабочих.
Временное жилье при таких условиях просто необходимо. Первую бытовку уже проверяют в деле. Она сейчас используется в Братском подразделении.
Из чего же делают бытовки в регионе? Используют сварной металлический профиль, утеплитель в виде базальтовых плит. Обязательно в вагонах проводят гидро- пароизоляцию и обустраивают всем необходимым – мебелью, умывальниками, батареями, а также проводят электричество.
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