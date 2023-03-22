К осени на дорогах Иркутской области заработают 94 комплекса фиксации нарушений ПДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

94 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД закупят в Иркутской области на средства регионального бюджета. В целом это обойдется в 425 миллионов рублей. Оборудование введут в работу к осени текущего года, поделились в пресс-службе правительства Приангарья.

- Места установки комплексов определены коллегиально специалистами ГИБДД, местных администраций и областного минтранса. Они учли статистику аварий и смертельных случаев, - прокомментировал глава региона. - Наша задача – не сбор штрафов, а профилактика. Мы рассчитываем, что, зная о камерах, водители будут внимательнее за рулем.

Большую часть камер, более 40 штук, разместят на региональных, межмуниципальных и местных дорогах. Около 30-ти заработают на федеральных трассах. Также появятся 15 передвижных и 2 мобильных комплекса - они будут следить за водителями во время движения. Еще один комплекс предназначен для выписывания штрафов за нарушение правил парковки.

Напомним, ранее "КП"-Иркутск" сообщала о том, что Дорожная служба Иркутской области организовала собственное производство вахтовых вагонов-бытовок и конвейеров для дробильно-сортировочных комплексов. Все это необходимо для нужд предприятия.