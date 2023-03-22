Проектный офис дорожной деятельности создали в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске появилось новое муниципальное учреждение. Его сотрудники, это 8 человек, будут заниматься проектированием объектов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на 2024-2025 годы. При необходимости специалисты будут оказывать поддержку подрядчикам при корректировке документации текущего года. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

– Некачественное проектирование – проблема, с которой мы сталкиваемся каждый год, - отмечает мэр города Руслан Болотов. - Подрядчик выходит на объект и на месте обнаруживает трубы, линии электропередач, лестницы, которых в документации нет. Почему так происходит? Аукционы зачастую выигрывают фирмы из других городов, которые «рисуют» проекты по онлайн-картам. В этом случае не проводятся изыскания, специалисты не видят местность своими глазами.

«Проектный офис» поможет искоренить эту проблему, считают власти Иркутска. Желающие вступить в молодую команду в должности инженеров по проектированию автомобильных дорог могут отправить резюме на почту: sungatulin_i@admirk.ru.

Напомним, Иркутская область находится в высокой степени готовности к пожароопасному сезону 2023 года. Такой вывод после работы комиссии сделал заместитель начальника Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу Юрий Иванько. В настоящее время утвержден Сводный план тушения лесных пожаров. Кроме того, был поднят вопрос о возможности софинансирования и обновления лесопожарной техники Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов.

В настоящее время открыты вакансии инженеров по проектированию автомобильных дорог. Отправить резюме можно на почту: sungatulin_i@admirk.ru.

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