В Иркутской области на культурные проекты выделят 285,6 млн рублей. Фото: минкульт Иркутской области

На реализацию проекта «Культура» в Приангарье выделят 285,6 миллионов рублей. Эти средства пойдут на запланированные в 2023 году работы по капитальному ремонту и строительству. Об этом сообщают в пресс-службе министерства культуры Иркутской области.

– Мы провели анализ изменений, которые произошли благодаря реализации национального проекта «Культура». Результаты говорят о стабильном развитии учреждений, которые приняли участие в проекте – от инфраструктуры и создания условий для творческого потенциала до цифровизации услуг, – отметила министр культуры региона Олеся Полунина. - В учреждениях появляются новые возможности для развития творческой деятельности, повышения интереса населения к культуре, а это и есть основная задача работы музеев, библиотек, театров, досуговых центров.

Напомним, 94 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД закупят в Иркутской области на средства регионального бюджета. В целом это обойдется в 425 миллионов рублей. Оборудование введут в работу к осени текущего года. С помощью 17 комплексов будут следить за водителями во время движения. Еще один предназначен для выписывания штрафов за нарушение правил парковки.

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