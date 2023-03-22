Семья простилась с погибшим в зоне СВО военным из Свирска Максимом Захарченко Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Свирск скорбит. Сегодня, 22 марта, состоялась церемония прощания с 30-летним Максимом Захарченко, чья жизнь оборвалась во время исполнения боевых задач. Сообщение о гибели военнослужащего в зоне СВО подтвердила его супруга Алена Захарченко.

Родные, близкие, друзья и знакомые Максима Захарченко проводили его в последний путь в поселке Молочное. В честь памяти бойца было организовано траурное шествие по центральной улице.

В родном городе мужчина был узнаваемой личностью с активной гражданской позицией. Также он был известен работой в сфере политики.

Напомним, стало известно место и время прощания с полковником полиции Германом Братчиковым. Он скончался 19 марта на 51-м году жизни. Работе в правоохранительных органах он отдал больше 25 лет. Проводить родственника, друга, коллегу в последний путь иркутяне смогут 23 марта 2023 года.

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