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НовостиОбщество22 марта 2023 4:44

Вышел из больницы и пропал: жителей Иркутской области просят помочь в поисках без вести пропавшего мужчины

Полиция Иркутска разыскивает жителя Забайкалья Евгения Пальшина
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Мужчина попал на больничную койку летом 2022 года.

Мужчина попал на больничную койку летом 2022 года.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Приангарье полицейские разыскивают без вести пропавшего Евгения Пальшина, приехавшего в регион из Забайкальского края. В последний раз 44-летнего мужчину видели летом прошлого года. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Среди отличительных примет: большая татуировка на левом предплечье и татуировка в виде листа среднего на внешней стороне кисти, - отмечают оперативники. - Также, стало известно, что забайкалец не имеет постоянного места жительства.

При этом исчез Евгений Пальшин при весьма странных обстоятельствах. В один из вечеров августа на него напала группа неизвестных и сильно избила. Сибиряку понадобилась помощь медиков, поэтому его незамедлительно госпитализировали в больницу. Однако пациент, не пройдя лечение до конца, покинул палату и больше не возвращался. С того момента о его судьбе ничего не известно.

- Для проведения необходимых следственных действий необходимо установить, где сейчас находится пострадавший, - говорят в полиции.

Правоохранители просят Евгения самостоятельно явиться мужчину в отдел полиции №8 Межмуниципальное управление МВД России "Иркутское". А также всех, кто осведомлен о местонахождении мужчины, просят передать информацию по телефонам 02 или 102 с любого сотового оператора связи.

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