Вышел из больницы и пропал: жителей Иркутской области просят помочь в поисках без вести пропавшего мужчины

Мужчина попал на больничную койку летом 2022 года. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Приангарье полицейские разыскивают без вести пропавшего Евгения Пальшина, приехавшего в регион из Забайкальского края. В последний раз 44-летнего мужчину видели летом прошлого года. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Среди отличительных примет: большая татуировка на левом предплечье и татуировка в виде листа среднего на внешней стороне кисти, - отмечают оперативники. - Также, стало известно, что забайкалец не имеет постоянного места жительства.

При этом исчез Евгений Пальшин при весьма странных обстоятельствах. В один из вечеров августа на него напала группа неизвестных и сильно избила. Сибиряку понадобилась помощь медиков, поэтому его незамедлительно госпитализировали в больницу. Однако пациент, не пройдя лечение до конца, покинул палату и больше не возвращался. С того момента о его судьбе ничего не известно.

- Для проведения необходимых следственных действий необходимо установить, где сейчас находится пострадавший, - говорят в полиции.

Правоохранители просят Евгения самостоятельно явиться мужчину в отдел полиции №8 Межмуниципальное управление МВД России "Иркутское". А также всех, кто осведомлен о местонахождении мужчины, просят передать информацию по телефонам 02 или 102 с любого сотового оператора связи.

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