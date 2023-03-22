В Куйтунском районе простились с двумя погибшими бойцами СВО. Фото: администрация Куйтунского района

В селе Тулюшка родственники, друзья и земляки провожают в последний путь двух военнослужащих. Наводчик-оператор боевых машин пехоты Сергей Витлеб и стрелок-зенитчик Евгением Власовым погибли 1 февраля 2023 года в зоне специальной военной операции на Украине. Трагическими новостями поделились в пресс-службе администрации Куйтунского района.

- К глубокому сожалению, в этой борьбе гибнут лучшие. Гибнут в первую очередь потому, что никогда не прячутся за спины своих боевых товарищей и с гордо поднятой головой идут навстречу судьбе, защищая интересы нашего Отечества, народа, своих родных и близких, - говорится в сообщении администрации района. - Эта потеря навсегда останется в наших сердцах. Они с честью выполнили свой воинский долг и до конца остались верны воинской присяге!

Напомним, правительство Иркутской области утвердило порядок получения единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям участников СВО в связи с рождением ребенка. На меру поддержки могут претендовать отцы, призванные в ходе частичной мобилизации или служащие по контракту, в том числе и в качестве добровольца.