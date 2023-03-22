Две ледовые переправы закрыли на реке Лене в Иркутской области за сутки
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Работа сразу двух ледовых переправ прекращена в Приангарье в минувшие сутки. Речь идет о дорогах, проложенных на время холодов по реке Лене. Первая располагается в Качугском районе, вблизи села Верхоленск, вторая - в Жигаловском районе, рядом с селом Тутура. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
- Пожалуйста, будьте предельно внимательны при пользовании ледовыми переправами. На закрытой ледовой дороге выставлены соответствующие дорожные знаки, съезды перекрыты! - подчеркивают в ведомстве.
Напомним, в Приангарье полицейские продолжают разыскивать без вести пропавшего Евгения Пальшина, приехавшего в регион из Забайкальского края. В последний раз 44-летнего мужчину видели летом прошлого года. Сибиряков просят помочь в поисках.
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