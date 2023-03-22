Закон об ограничении продажи тонизирующих напитков принят в Иркутской области в первом чтении.

На сессии Законодательного Собрания Иркутской области 22 марта в первом чтении принят законопроект об ограничении продажи детям и подросткам до 18 лет безалкогольных тонизирующих напитков.

- Врачи бьют тревогу из-за того, что подростки увлечены энергетиками, - сказал спикер областного парламента Александр Ведерников. – И наша задача - уберечь детей от негативных последствий употребления тонизирующих напитков, в том числе в рамках законодательного регулирования.

Кстати, под безалкогольными тонизирующими напитками понимаются безалкогольные напитки, в том числе энергетические, содержащие кофеин или другие тонизирующие компоненты. Но их количество должно быть достаточным, чтобы дать этот тонизирующий эффект на организм человека, . Исключение - чай, кофе и безалкогольные напитки на основе чайных и кофейных экстрактов.

В будущем депутаты областного парламента намерены принять закон, предусматривающий административную ответственность за продажу детям энергетиков. А пока впереди – второе чтение законопроекта.