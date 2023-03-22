Компания-нарушитель очистит берег Ушаковки от свалки снега до 27 марта Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Компания, устроившая свалку снега вблизи реки Ушаковки, получила предостережение от администрации Иркутска. Очистить берег нарушителя обязали до 27 марта. Сотрудники комитета по управлению Правобережным округом проконтролируют ход работ, сообщают в городской мэрии. Загрязнение водоохранной зоны заметили в конце февраля, после начался поиск виновных.

- Удалось сделать видеозапись, на которой были видны государственные номера грузовых машин, выгружающих снег. Было установлено, что вывоз произведен частной организацией, - рассказала председатель комитета по управлению Правобережным округом Елена Торохова.

Напомним, 22 марта на сессии Законодательного Собрания Иркутской области в первом чтении принят законопроект об ограничении продажи детям и подросткам до 18 лет безалкогольных тонизирующих напитков. Исключение - чай, кофе и безалкогольные напитки на основе чайных и кофейных экстрактов.

– Удалось сделать видеозапись, на которой были видны государственные номера грузовых машин, выгружающих снег. По ним определили нарушителя. В настоящее время руководителям выдано предостережение о недопустимости таких действий. Снег должен быть вывезен с территории водоохранной зоны до 27 марта, – подчеркнула председатель комитета по управлению Правобережным округом Елена Торохова.