В ЗС создана рабочая группа по индексации размеров соцвыплат в Иркутской области

Рабочая группа по вопросам индексации размеров соцвыплат создана в Заксобрании.

На сессии Законодательного Собрания Иркутской области приняты законопроекты, касающиеся индексации социальных выплат. Инициатива принадлежит депутатам областного парламента.

Председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС Ирина Синцова рассказала, что поправки планируется внести в пять региональных законов. В результате социальные выплаты будут ежегодно индексироваться с 1 апреля. И не менее чем индекс роста потребительских цен за предыдущий год.

- Этот подход поможет улучшить качество жизни людей, которые нуждаются в социальной поддержке, – сказала Ирина Синцова.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС Артем Лобков добавил, что предложено внести такие же изменения в еще 14 законах.

Работа над законопроектами продолжится во втором чтении.

Кроме этого, на сессии решено создать рабочую группу по вопросам индексации размеров соцвыплат. В ее состав войдут депутаты Законодательного Собрания Приангарья и представители правительства Иркутской области.