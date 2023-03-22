Утверждены новые категории детей-сирот с правом на соцвыплату для покупки жилья в Иркутской области

Депутаты ЗС утвердили новые категории детей-сирот с правом на соцвыплату для покупки жилья.

На законодательном уровне утверждены новые категории детей-сирот, которые имеют право на социальную выплату для покупки жилья. Соответствующие изменения приняты в окончательном чтении на сессии Законодательного Собрания Иркутской области под председательством Александра Ведерникова.

Так, право на социальную выплату получат супруги участников специальной военной операции, а также студенты вузов и самозанятые граждане. Всего таких в Иркутской области проживает около 150 человек.

Кстати, на сессии Законодательного Собрания Иркутской области внесены также изменения в закон о дополнительных мерах соцподдержки военнослужащих. Речь идет об участниках специальной военной операции, которые были мобилизованы или проходят военную службу по контракту. А также имеющие статус военнослужащего ФСБ и получившие ранение или заболевание в зоне боевых действий. Их детей также обеспечат бесплатными путевками на отдых и оздоровление.