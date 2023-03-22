В Иркутской области с вопросами в сфере занятости можно обратиться к роботу-ассистенту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство труда Иркутской области внедрило в работу робота-ассистента, который предоставляет информацию об госуслугах в сфере занятости. Воспользоваться его помощью может каждый желающий. В целом это обычный чат-бот в мессенджере Телеграм. Найти его можно по имени @czn38bot.

- Задача чат-бота - обеспечение оперативности оказания консультативной помощи населению и повышение доступности госуслуг в сфере занятости, - рассказал министр труда и занятости региона Кирилл Клоков. - При его разработке учитывались интересы граждан и работодателей, а также в целом принцип индивидуального подхода к заявителям. Функционал этого электронного сервиса очень простой. В меню нужно выбрать интересующую тему из предложенного списка, задать вопрос и получить персональную консультацию.

Напомним, в Приангарье на законодательном уровне утверждены новые категории детей-сирот, которые имеют право на социальную выплату для покупки жилья. Соответствующие изменения приняты в окончательном чтении на сессии Законодательного Собрания Иркутской области под председательством Александра Ведерникова.

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