В ходе СВО скончался уроженец Братска Алексей Смирнов. Фото: телеграм-канал Сергея Серебренникова

В ходе специальной военной операции скончался боец из Иркутской области, из города Братска. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр города Сергей Серебренников.

-Родные и близкие простились с Алексеем Смирновым. Он погиб при выполнении боевых задач. В Братске остался его сын Юрий, - говорят власти.

Серебренников отметил, что воины исполняют свой долг по защите Отечества мужественно, гибель каждого из них скорбью отзывается в сердцах.

Мэр города от лица братчан, губернатора региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что телефонные мошенники украли у жительниц Иркутской области свыше двух миллионов.

Также стало известно, что в Иркутской области осудили экс-начальника исправительной колонии. Он потратил не по назначению 700 тысяч из федерального бюджета.