В Иркутской области занялись обследованием пасек Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области займутся обследованием пчелиных пасек. Об этом сообщили в правительстве региона.

-Сейчас специалисты будут проводить отбор проб подмора пчел, проведут лабораторные исследования, чтобы выявить инфекционные и паразитные заболевания у насекомых, - говорит начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий, лечебной и лабораторной работы службы ветеринарии Иркутской области Иван Мельцов.

После этого каждая пасека получит свой номер и ветеринарно-санитарный паспорт. После этого они смогут продавать свою продукцию легально.

В прошлом году специалисты проверили пчел на варроатоз – 345 пчелосемей, нозематоз – 353, акарапидоз – 316, браулез – 268, аспергиллез – 119, остальные заболевания - 935. При необходимости пасеки могут закрыть на карантин. Сейчас в регионе действует три карантина.