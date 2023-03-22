Гуманитарная помощь из Иркутска доставлена на Донбасс

Посылки с помощью переданы военным. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Председатель комитета по управлению Октябрьским округом Георгий Комаров прибыл на Донбасс с гуманитарной миссией. Он доставил помощь российским военным, служащим в мотострелковом полку “Иркут” - коллиматорные прицелы, печи, пилы, спальные мешки, автомобильные покрышки, продукты.

– По заданию мэра встретился с земляками, которые сейчас исполняют свой долг на передовой, – рассказал Георгий Комаров.. Совместно с представителями правительства Иркутской области и Всероссийского студенческого корпуса спасателей посетил населенные пункты, где дислоцируются воинские подразделения, пообщался с ребятами-иркутянами. Вручил и письма детей со словами поддержки, которые сегодня так необходимы и дороги нашим военнослужащим. Кроме того, доставили иркутским подразделениям генераторы, квадрокоптеры, прицелы, дальномеры и другую технику.

Побывал Георгий Комаров и в городе Кировске Луганской народной республики, над которым взяла шефство Иркутская область. Город сейчас активно восстанавливается и иркутяне в этом активно принимают участие как отправкой необходимого, так и помощью специалистов - сейчас там работает аварийно-восстановительная бригада иркутского «Водоканала».

– С нашими бойцами мы постоянно на связи. Сейчас основная потребность, которую они озвучивают, – специальные технические средства. Закупаем и доставляем все необходимое. В ходе поездки Георгий Комаров пообщался с личным составом, составил списки, что еще нужно. Начинаем формировать следующий груз, – подчеркнул в своем телеграм-канале мэр Руслан Болотов.

Кстати, передать гуманитарную помощь для российских военнослужащих и мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик можно в ресурсном центре МКУ «ГОРОД» (ул. Франк-Каменецкого, д. 22, тел.: 43-47-36) и в помещении Центрального рынка (ул. Чехова, д. 22, павильон № 22, тел.: 8-950-102-43-50).