Вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников налаживает связи с Монголией

Делегация из Иркутской области прибыла в Монголию. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Представители Иркутской области прибыли в столицу Монголии Улан-Батор. В числе делегации вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников. Сегодня гости встретились с временным поверенным в делах РФ в Монголии Сергеем Краминцевым и торговым представителем России в Монголии Максимом Васильевым.

После деловых встреч - экскурсия в совместную монголо-российскую школу.

– Пообщались с ребятами, рассказал им про Иркутск и про возможность обучения в наших вузах. Мы хотим возобновить обмены делегациями школьников между Иркутском и Улан-Батором, – отметил Дмитрий Ружников. – У России и Монголии всегда были добрососедские отношения. Нашими странами накоплен большой опыт сотрудничества в разных сферах, необходимо его расширять и укреплять. У нас запланирована насыщенная программа. Убежден, что достигнутые в рамках визита договоренности откроют для Иркутска новые перспективы.

Программа визита рассчитана на три дня. 23 марта откроется Российско-Монгольский бизнес-форум, а 24 марта Дмитрий Ружников примет участие во встрече с первым заместителем мэра Улан-Батора Жигжидсурэном Сандагсурэном.