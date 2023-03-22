Интернет-знакомство закончилось насилием: в Ангарске осудят шестерых разбойников Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Прокуратура направила в суд уголовное дело о разбойном нападении на ангарчанина под предлогом знакомства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Прокуратура обвинительное заключение по делу шестерых жителей Ангарска - одной женщины и пятерых мужчин, - говорят в ведомстве.

Как полагает следствие, в апреле прошлого года обвиняемые создали в соцсетях страницу под вымышленным именем девушки. С целью знакомства "та" вступила в диалог с 39-летним потерпевшим. В итоге они договорились о встрече вечером в одном из микрорайнов Ангарска.

На встрече мужчины напали на потерпевшего, угрожали насилием, били по голове и другим частям тела. После они украли у него банковскую карту, потребовав пин-код. Так они украли полмиллиона рублей и поделили эти деньги между собой.

В течение нескольких дней фигуранты были установлены и задержаны сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.