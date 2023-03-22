В Иркутской области назначен новый глава управления областной полиции Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Андрей Дмитриев назначен новым главой управления областной полиции. Его коллективу представил генерал-майор полиции Валерий Никитин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Андрей Дмитриев назначен новым главой управления областной полиции

Генерал-майор Валерий Никитин озвучил свои поздравления в связи с тем, что Андрей Дмитриев назначен новым главой управления областной полиции. Он отметил, что уверенность и профессионализм, а также опыт помогут Андрею Дмитриеву с вверенным подразделением добиться значительных успехов.

Сам Андрей Дмитриев заверил, что приложит все необходимые усилия, чтобы достичь всех поставленных целей, в том числе по сокращению преступности в Иркутской области.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что назначен новый тренер хоккейного клуба «Байкал-Энергия».