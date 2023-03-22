В Иркутске дорожные службы продолжают противогололедную обработку тротуаров
Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска
Дорожные службы города проводят противогололедную обработку тротуаров. Особое внимание уделяется подходам к социальным учреждениям: школам, детским садам, больницам. Такое поручение дал мэр города Руслан Болотов, передает пресс-служба городской администрации.
-За среду, 22 марта, были посыпаны тротуары на Набережной Иркута, Старокузьмихинской, Подгорной, Профсоюзной, Радищева, Польских Повстанцев, Российской, Чкалова, Ярослава Гашека, - говорит руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Кроме этого, он рассказал, что на магистральных улицах работают подметально-уборочные машины. Он добавил, что снега сейчас значительно меньше. Тем не менее дорожные службы трудятся в круглосуточном режиме.
Остановочные павильоны очищают от рекламных объявлений и мусора. Более 120 сотрудников «Иркутскавтодора» ежедневно выполняют эти работы.
Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.