Россиянам рассказали, как подружить кошку и собаку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чтобы кошка и собака в одной квартире уживались, перед знакомством им нужно прочувствовать запахи друг друга. Об этом заявил в беседе с NEWS.ru ветеринар Богдан Галкин.

-Знакомство обязательно должно проходить в присутствии хозяина.В идеале лучше заранее дать собаке и кошке узнать запахи друг друга перед непосредственным знакомством (за счет запахов игрушек, подстилки и т. д.), - сказал ветеринар.

Кроме этого, если вы еще не обзавелись питомцами, то лучше завести котенка и щенка одновременно. Сами питомцы должны быть привиты, добавил Галкин. Если же стоит цель познакомить взрослую собаку с котенком, то котенка лучше держать в своих руках, чтобы собака не смогла его травмировать.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что прокуратура направила в суд уголовное дело о разбойном нападении на ангарчанина под предлогом знакомства.