Автоэксперт рассказал, с чем не справляются начинающие автомобилисты Фото: Мария КАЮРОВА

Главным навыком для автомобилистов-новичком является контролируемый маневр. Он позволит сразу отреагировать на внезапное препятствие. Об этом рассказал NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

-Лучше пройти дополнительное обучение в школе активного вождения. Там вас научат уверенно владеть машиной, чувствовать ее. Большинство может ездить быстро, но не все понимают, что контролируемая езда — это скорость, на которой возможен контролируемый маневр. А если внезапно препятствие? Это самый основной навык для молодого водителя, — добавил Хайцеэр.

Он отметил, что лучше потратиться на инструктора лишний раз, откатав больше, чем положено, нежели тратиться на ремонт авто.

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