Лед пилят и чернят на реках Иркутской области, чтобы избежать паводков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На некоторых водоемах Иркутской области уже наблюдается активное таяние льда. Чтоб ускорить таяние и избежать подъема воды до критических отметок на участках, склонных к этому, в регионе начали пилить и чернить лед на реках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приангарью.

- С 1 марта ведется работа по распиловке льда общей протяженностью 10,418 км (распилено 0,7 км) и зачернением льда общей площадью 1,01 квадратных километров (зачернено 0,08 км2), - говорят спасатели. – Это ежегодные превентивные мероприятия в преддверии паводкоопасного периода.

В регионе под угрозой затопления этой весной 95 населенных пунктов, в которых живут свыше 18 тысяч человек. Для контроля над уровнем воды готовы 176 штатных гидрологических постов наблюдения. Также сформирована межведомственная группа для работы во всех паводкоопасных районах. КП-Иркутск уже сообщала, какие районы находятся под угрозой подтопления этой весной - подробности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал