Две подруги обокрали взявшего в кредит крупную сумму денег жителя Усть-Илимска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

52-летний житель Усть-Илимска решил оформить кредитную карту, но здоровье его подводило, и он попросил помочь в этом двух своих давних подруг. Женщины согласились. Съездили с ним в банк, получили кредитку с лимитом в 350 тысяч рублей, а потом дважды обокрали своего приятеля. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В момент снятия денежных средств через банкомат 54-летняя женщина незаметно похитила у потерпевшего 40 тысяч рублей, - говорят в полиции.

Спустя какое-то время украденной суммы, им по всей видимости, оказалось мало, и через несколько дней женщины, наведавшись в гости к сибиряку, снова похитили заемные деньги.

- Это произошло во время распития спиртных напитков, - говорят в региональном МВД. - Воспользовавшись моментом, 45-летняя женщина, зная, что оставшаяся часть денег хранится в жилище, украла еще около 50 тысяч рублей.

Мужчина, обнаружив пропажу, обратился в полицию. Женщины на допросе во всем признались.

- Мы пришли в гости к своему знакомому, он брал кредит, и получилось так, что мы с подругой их своровали, не все, правда, - рассказал одна из задержанных.

Расследование продолжается. Известно, что обе сибирячки ранее уже были судимы за подобные преступления.

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