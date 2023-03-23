В Иркутске пройдет реконструкция напорного трубопровода Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области утвердили программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы. В рамках работ в Иркутске реконструируют напорный трубопровод от канализационной насосной станции-21 (КНС) до проезда Космический с устройством КНС «Нижний Бьеф». Это поможет повысить качество предоставляемых жителям Приангарья коммунальных услуг. Планами поделились в пресс-службе правительства региона.

- По предварительным оценкам, на это необходимо 2,7 млрд рублей, - отмечают в правительстве. - Средства выделяются Фондом развития территорий, из регионального и муниципального бюджетов, внебюджетных источников. Ожидаемая из Фонда развития территорий сумма - 1, 7 млрд рублей.

Напомним, страшный пожар в частном доме унес жизни семейной пары в селе Баклаши Шелеховского района. К сожалению, огонь заметили слишком поздно. Когда спасатели прибыли по адресу, оба этажа уже были охвачены пламенем. Чудом спастись удалось лишь 12-летнему мальчику. Его с ожогами доставили в больницу.

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