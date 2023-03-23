Детский сад в 6-м микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске откроется 1 сентября Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Детский сад в 6-м микрорайоне Ново-Ленино получил положительное заключение о соответствии требованиям проектной документации. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Иркутска. Теперь предстоит процесс лицензирования. В настоящее время ведется передача объекта в муниципальную собственность.

- Новое учреждение станет структурным подразделением школы № 69. Это будет единый образовательный комплекс, - поделился мэр города Руслан Болотов. - Таким образом, мы интегрируем сразу несколько уровней обучения: начиная от подготовительного этапа и заканчивая старшими классами. Также это удобно и эффективно для педагогов. А главное, важно для ребятишек, которым будет комфортно при переходе из садика в первый класс.

Сегодня в здание закупают мебель и необходимое оборудование. Эксперты проверяют их на соответствие всем необходимым нормам. Также будет строго проконтролировано обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности. Уже этой осенью, 1 сентября, детский сад откроет двери для 220 маленьких воспитанников.

Напомним, специалисты зафиксировали в Иркутской области рост заболеваемости туберкулезом. В 2022 году этот показатель увеличился на 8,2%. Стоит отметить, что эта инфекция во всем мире считается лидером по смертности, а ее возбудитель живет в организме каждого третьего. При этом симптомы могут проявиться у человека через год или через 20 лет. Это происходит при ослаблении иммунитета. Эксперты считают, что одной из причин всплеска случаев туберкулеза стала пандемия СOVID-19 и ограничительные меры.