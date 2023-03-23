В Шелеховском районе закрыли ледовую переправу на реке Иркут Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Весеннее потепление губительно сказывается на ледовых переправах в Приангарье. Из-за стремительно ухудшающегося качества зимних дорог их одну за одной закрывают в каждом районе. Так, в минувшие сутки до наступления следующего сезона прекратила свое существование переправа на реке Иркут в селе Введенщина. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В весенний период работники организаций, ответственных за эксплуатацию переправ, проводят замеры толщины льда и оценку его состояния ежедневно, - отмечают в ведомстве. - В случае выявления опасных изменений, переправы незамедлительно закрываются.

Автомобилисты должны обращать внимание на искусственные преграды, запрещающие знаки и информационные аншлаги. Их присутствие означает, что пользоваться ледовой дорогой нельзя. Чтобы нарушители все же не смогли воспользоваться переправой, сотрудники МЧС чернят лед, чтобы тот быстрее растаял.

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