В Иркутской области 300 пар заключат брак в красивую дату 23.03.2023 Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Влюбленные пары из Приангарья не отстают от трендов. Так, зеркальную дату 23.03.2023 для заключения брака выбрали сразу 300 будущих семей. Одни верят в магическую удачу, которую в жизнь приносят повторяющиеся цифры, другие - считают, что это придает торжеству изюминку. Как бы то ни было, во дворцах бракосочетания в этот день по всей России ожидается аншлаг.

Стоит отметить, что в прошлую красивую дату 23.02.23 впервые прошла массовая свадьба на льду Байкала, в районе поселка Листвянка. Клятвы верности и заветное "Да" произнесли 32 пары женихов и невест.

Напомним, ранее "КП"- Иркутск" рассказывала историю любви Юлии Серебровой и Антона Голосеева. Мужчина сделал любимой предложение руки и сердца, а мужем и женой они официально станут 23 марта 2023 года на...колесе обозрения.

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