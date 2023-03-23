Незаконное строительство здания на берегу Ангары приостановили в Иркутске Фото: Прокуратура Иркутской области

Прокуратура Кировского района Иркутска провела проверку по факту строительства многофункционального объекта по улице Сурикова. Правоохранители выяснили, что возведение здания было начато, несмотря на отсутствие официального разрешения, а также государственной экологической экспертизы и экспертизы проектной документации. То есть за работами не велся надлежащий надзор, сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В этой связи ведомство внесло застройщику, подрядчикам, руководителю региональной службы государственного жилищного и строительного надзора представления, возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство объектов капитального строительства без разрешения на строительство), - отметили в региональной прокуратуре.

Арбитражный суд Иркутской области принял решение привлечь застройщика к административной ответственности. Работы на берегу Ангары прекращены.

Напомним, страшный пожар в частном доме унес жизни семейной пары в селе Баклаши Шелеховского района. К сожалению, огонь заметили слишком поздно. Когда спасатели прибыли по адресу, оба этажа уже были охвачены пламенем. Чудом спастись удалось лишь 12-летнему мальчику. Его с ожогами доставили в больницу.

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