Три УАЗа и бронеавтомобиль доставили мобилизованным из Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Жители Иркутской области продолжают отправлять поддержку землякам, принимающим участие в специальной военной операции. На этот раз к линии столкновения бортом военно-транспортной авиации были доставлены машины, три УАЗа и бронеавтомобиль Fiat Ducato. Их салоны были заполнены посылками с гуманитарным грузом. Все это пожертвовали или закупили неравнодушные сибиряки. Властям Приангарья удалось договориться с Минобороны о доставке.

- Много новостей от команды, которая доставляет гуманитарную помощь нашим бойцам в зону спецопераци, - поделился в соцсетях губернатор Игорь Кобзев. - Яков Миндрулев привез парням новую партию личных посылок от родственников, дополнительное обмундирование, которое поможет военнослужащим при выполнении боевых задач. Замгубернатора Сергей Довгалюк находится на постоянной связи с ребятами, также занимается доставкой гуманитарной помощи.

Напомним, правительство Иркутской области утвердило порядок получения единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям участников СВО в связи с рождением ребенка. На меру поддержки могут претендовать отцы, которые были призваны в ходе частичной мобилизации или служащие по контракту, в том числе и в качестве добровольца. При этом ребенок появился 24 февраля 2022 года и позже. Если за это время родились несколько детей, то выплату назначат на каждого из них.

ВАЖНО

16 марта в России стартовала акция Народного фронта и РЖД по доставке машин участникам СВО. На сегодня к отправке из Приангарья готовятся 20 автомобилей. Подробности можно уточнить по телефону 8 (3952) 43-68-67.

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