24 марта по центральным улицам Иркутска запустят кино-трамвай Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

24 марта по центральным улицам столицы Приангарья будет курсировать ретро-трамвай, оборудованный под кинотеатр. Все желающие могут присоединиться к уникальной акции, посвященной празднованию Дня иркутского кино. В 10:30 первых пассажиров заберут на остановке «Чкалова» в сторону от Глазковского моста. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Иркутска.

- Вместо необходимости покупать билеты иркутянам будет предложен попкорн, а режиссер будет в рупор объявлять остановки и делиться со зрителями любопытными историческими справками об иркутском кино, - рассказали в мэрии.

Напомним, в зеркальную дату 23.03.2023 в Приангарье заключат брак сразу 300 влюбленных пар. Одна из церемоний и вовсе пройдет на колесе обозрения в Иркутске . Это самый популярный день для свадеб в этом году. Для сравнения, в прошлую красивую дату, 23 февраля, клятвами верности обменялись 32 будущие семьи.

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