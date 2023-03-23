СК завел уголовное дело после гибели семейной пары на пожаре в Шелеховском районе Фото: СУ СКР по Иркутской области

Следователи СК завели уголовное дело по факту трагедии, произошедшей в селе Баклаши Шелеховского района. Около полуночи там загорелся двухэтажный деревянный дом. Семья в этот момент спала. Супруги ночевали на первом этаже, но не смогли выбраться. 12-летний сын женщины, проснувшись, вышел на балкон и спрыгнул вниз, чтобы спастись. Соседи вызвали ему скорую. Его жизни ничего не угрожает.

- Следственным отделом по Шелеховскому району СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), - пояснили в пресс-службе регионального ведомства.

По предварительной версии, причиной пожара могло послужить короткое замыкание электропроводки. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели.

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