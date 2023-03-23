В честь Дня иркутского кино покажут фильмы местных режиссеров Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В честь празднования Дня иркутского кино горожанам покажут десятый выпуск летописи региона «Земля у Байкала». Альманах состоит из 9 сюжетов о значимых для Приангарья событиях, интересных людях и самобытной сибирской культуре. Их будут транслировать перед налом фильмов во всех кинотеатрах региона. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- «Земля у Байкала» - это восстановленная традиция ведения кинолетописи Приангарья, которая существовала с 60-х годов прошлого века. Иркутский областной кинофонд возобновил ее при поддержке Министерства культуры Иркутской области, - отметил директор Иркутского областного кинофонда Андрей Сальников.

Сеанс запланирован к показу в Доме кино. После просмотра выпуска зрители смогут встретиться с кинематографистами.

Напомним, 24 марта по центральным улицам столицы Приангарья будет курсировать ретро-трамвай, оборудованный под кинотеатр. Все желающие могут присоединиться к уникальной акции, посвященной празднованию Дня иркутского кино. В 10:30 первых пассажиров заберут на остановке «Чкалова» в сторону от Глазковского моста.