В Иркутске спасли 9-летнюю девочку на пожаре 23 марта 2023 года

В Иркутске спасли ребенка на пожаре Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске пожарные спасли ребенка. Причиной пожара стала оставленная без присмотра электроплита. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сам виновник пожара вовремя проснулся, выбежал на улицу и позвал на помощь, - говорят в МЧС.

Как уточнили в ведомстве, сам молодой человек не пострадал, однако потребовалась помощь 9-летнему ребенку с верхнего этажа. Специалисты проложили рукавную линию более ста метровиз-за припаркованных во дворе автомобилей, преградивших проезд пожарной техники.

МЧСники спасли испуганную девочку, рассказал начальник караула Алексей Захарьев.

Затем пожарные напомнили жильцам дома о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту и об опасности оставления несовершеннолетних без присмотра.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что СК завел уголовное дело после гибели семейной пары на пожаре в Шелеховском районе.