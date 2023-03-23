В Иркутской области работники недополучили зарплату в размере 3,2 миллиона рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутской области заведено уголовное дело о невыплате заработной платы в размере более 3,2 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

-Работники строительной организации в Черемхово с ноября 2022 года по январь 2023 года не получили зарплату суммарно в размере свыше 5 миллионов рублей. На расчетных счетах организации были деньги, но они направлялись на другие цели, - говорят в прокуратуре.

Тогда прокуратура внесла руководителю организации представление. Следственные органы завели уголовное дело. После этого частично долг по зарплате был погашен, выплачено 1,8 миллиона рублей.

Вопросы погашения оставшейся части долга, а также ход и результаты расследования уголовного дела, находятся на контроле прокуратуры.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутске спасли 9-летнюю девочку на пожаре 23 марта 2023 года.