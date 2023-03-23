Иркутская область и Монголия будут плотнее сотрудничать в сфере культуры Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Монголия и Иркутская область заключили семь меморандумов о о взаимопонимании в сфере культуры. Соглашения заключил ряд учреждений по обе стороны. Об этом сообщает пресс-служба региона.

- Монголию и Иркутскую область многие десятилетия соединяют не только крепкие экономические и торговые отношения, но и партнерские контакты в сфере культуры и искусства. В наших учреждениях проводятся выставки и встречи, посвященные искусству и национальным традициям Монголии, - говорит губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Он добавил, что и иркутские деятели культуры вовсю выступают на площадках Улан-Батора. Например, наша областная филармония неоднократно выступала в рамках Дней российско-монгольской дружбы и сотрудничества. Далее в планах только приумножать традиции двух народов.

В этот раз меморандумы подписали, в частности, Иркутская областная филармония, Иркутский областной художественный музей им. В. П. Сукачева и Музей изобразительного искусства им. Дзанабадзара.

Иркутский областной художественный музей им. В. П. Сукачёва и Музей изобразительного искусства им. Дзанабадзара