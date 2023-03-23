В Иркутске прошли учения на случай паводков. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске прошли учения на случай паводков

Специалисты отрабатывали действия при подтоплении садоводств

Специалисты МКУ “Безопасный город” провели учения, на которых отрабатывались действия при резком ухудшении паводковой обстановки. Руководил мероприятием первый заммэра Иркутска Андрей Южаков.

Легенда учений - топить начало садоводств в районе пади Плишкина. Задача специалистов - оповестить население, развернуть оперативный штаб, наладить наблюдение за местностью с помощью установленных камер и связь с ГУ МЧС России по Иркутской области и другими профильными ведомствами.

– В СНТ «Родник» установили мобильную камеру. Также наблюдение за территорией обеспечил беспилотный летательный аппарат, – пояснил директор МКУ «Безопасный город» Алексей Зяблицкий.

– Этой зимой выпало много снега, и мы понимаем: сезон паводков будет непростым, – отметил первый заместитель мэра города Андрей Южаков. - Такие учения нужны, чтобы в случае ЧС все ответственные подразделения работали слаженно и эффективно. В подобной ситуации на развертывание сил и средств дается не более четырех часов. И сегодня коллеги из «Безопасного города» уложились в нормативное время.